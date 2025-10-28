Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon tajne udaje za Raleta: Prijavila ga za nasilje, sada šokirala objavom

Kako prenose domaći mediji, pop pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale venčali su se proteklog vikenda.

Ovaj čin bio planiran još u avgustu, ali nije se desio jer su tada raskinuli i otkazali putovanje. Kako se dalje navodi, par se venčao na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, a Ana se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospeli u javnost. Međutim, sada je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko objava, a jedna je posebno privukla pažnju. "Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još", piše u Aninoj objavi