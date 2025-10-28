Nakon vesti o venčanju, oglasila se Ana Nikolić Reči pevačice zbunile javnost, evo šta je izustila

Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav

Muzička zvezda Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav na Maldivima. Pevačica i producent, venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.