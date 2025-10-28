Ponovo radovi pred veliki skup: Putevi objavili koje su saobraćajnice prema Novom Sadu zatvorene

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Ponovo radovi pred veliki skup: Putevi objavili koje su saobraćajnice prema Novom Sadu zatvorene

Na sajtu Javnog preduzeća "Putevi Srbije" objavljene su promene režima saobraćaja koje stupaju na snagu sutra i važiće do 10.11.2025.godine.

Prema najavama, mnogi putevi ka Novom Sadu, gde će 1. novembra biti održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, biće zatvoreni za saobraćaj. U saopštenju „Puteva Srbije“ navode se i alternativni pravci koji vode preko Surčina ili Batajnice. Kao obrazloženje za zatvaranje puteva navode se „radovi na rehabilitaciji puteva“. Podsećamo, 1. novembra u Novom Sadu biće održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice
