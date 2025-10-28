PSG traži prekid procesa protiv aktivista zbog "nelegalnog prisluškivanja"

Pokret slobodnih građana (PSG) zatražio je obustavu postupka protiv svojih i aktivista grupe STAV zbog "zloupotrebe bezbednosnog aparata i nezakonitog prisluškivanja prostorija i članova PSG".

U saopštenju su zatražili i "utvrđivanje profesionalne i krivične odgovornosti direktora BIA i predsednika Višeg suda u Beogradu". "Javnost je danas dobila potvrdu onoga o čemu govorimo još od 14. marta - da sastanak u prostorijama naše kancelarije nije snimljen od strane učesnika, već da je došlo do ozbiljne zloupotrebe bezbednosnog sektora i da je na bazi nelegalnog snimanja konstruisana veštačka optužnica kojom se našim aktivistima stavlja na teret pripremanje