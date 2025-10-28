PSG traži prekid procesa protiv aktivista zbog "nelegalnog prisluškivanja"

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
PSG traži prekid procesa protiv aktivista zbog "nelegalnog prisluškivanja"

Pokret slobodnih građana (PSG) zatražio je obustavu postupka protiv svojih i aktivista grupe STAV zbog "zloupotrebe bezbednosnog aparata i nezakonitog prisluškivanja prostorija i članova PSG".

U saopštenju su zatražili i "utvrđivanje profesionalne i krivične odgovornosti direktora BIA i predsednika Višeg suda u Beogradu". "Javnost je danas dobila potvrdu onoga o čemu govorimo još od 14. marta - da sastanak u prostorijama naše kancelarije nije snimljen od strane učesnika, već da je došlo do ozbiljne zloupotrebe bezbednosnog sektora i da je na bazi nelegalnog snimanja konstruisana veštačka optužnica kojom se našim aktivistima stavlja na teret pripremanje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BIA nije ciljano nadzirala novosadske aktiviste, prisluškivanje prostorija PSG-a naređeno 22. novembra

BIA nije ciljano nadzirala novosadske aktiviste, prisluškivanje prostorija PSG-a naređeno 22. novembra

Mašina pre 48 minuta
Ko je Dragan Milošević, predsednik Višeg suda u Beogradu, koji je naredio prisluškivanje prostorija Pokreta slobodnih građana?…

Ko je Dragan Milošević, predsednik Višeg suda u Beogradu, koji je naredio prisluškivanje prostorija Pokreta slobodnih građana?

Nova pre 2 sata
Afera "Državni udar": Kako je razotkrivena laž o novosadskom "doušniku"

Afera "Državni udar": Kako je razotkrivena laž o novosadskom "doušniku"

Radio 021 pre 2 sata
PSG traži prekid procesa protiv svojih aktivista zbog nelegalnog prisluškivanja

PSG traži prekid procesa protiv svojih aktivista zbog nelegalnog prisluškivanja

Nedeljnik pre 3 sata
PSG traži prekid procesa protiv svojih aktivista zbog nelegalnog prisluškivanja

PSG traži prekid procesa protiv svojih aktivista zbog nelegalnog prisluškivanja

Danas pre 3 sata
Oglasio se PSG nakon što je otkriveno da je BIA tri i po meseca prisluškivala njihove prostorije, a onda slučajno snimila…

Oglasio se PSG nakon što je otkriveno da je BIA tri i po meseca prisluškivala njihove prostorije, a onda slučajno snimila novosadske aktiviste

Nova pre 4 sati
Radivoje Jovović: Da se skine oznaka tajnosti i otkrije koju osobu je BIA prisluškivala

Radivoje Jovović: Da se skine oznaka tajnosti i otkrije koju osobu je BIA prisluškivala

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BIA

Društvo, najnovije vesti »

Biciklisti iz Niša stigli u Paraćin, završili prvi dan vožnje ka Novom Sadu

Biciklisti iz Niša stigli u Paraćin, završili prvi dan vožnje ka Novom Sadu

Danas pre 18 minuta
Jovanović: Više od 4.000 studenata i srednjoškolaca šetaće iz Beograda do Novog Sada, novi pokušaj 15. marta

Jovanović: Više od 4.000 studenata i srednjoškolaca šetaće iz Beograda do Novog Sada, novi pokušaj 15. marta

N1 Info pre 28 minuta
Zainteresovanost mladih za policiju rekordno niska: Prijave pale za više od 96 odsto u odnosu na 2012. godinu

Zainteresovanost mladih za policiju rekordno niska: Prijave pale za više od 96 odsto u odnosu na 2012. godinu

Radio 021 pre 4 minuta
Vozio više od 200 km/h, pa ga presretači zaustavili: Vozač slovačkih tablica uhvaćen u jurnjavi na putu Kikinda – Zrenjanin…

Vozio više od 200 km/h, pa ga presretači zaustavili: Vozač slovačkih tablica uhvaćen u jurnjavi na putu Kikinda – Zrenjanin

Nova pre 28 minuta
Studenti iz Novog Pazara stižu u Beograd u 20 časova, doček kod Ada mola

Studenti iz Novog Pazara stižu u Beograd u 20 časova, doček kod Ada mola

Vreme pre 23 minuta