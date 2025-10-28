„Službe zloupotrebljavaju ovlašćenja, režimski tabloidi do dokaza dolaze pre pravosudnih organa“: Advokat Rajić o prisluškivanju prostorija PSG u Novom Sadu od strane BIA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) prisluškivala je prostorije Pokreta slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu gotovo četiri meseca, te u sklopu tih mera snimila novosadske aktiviste uoči velikog protesta 15. marta, otkrio je Insajder.

Navode da je prisluškivanje bilo u sklopu mera nadziranja samo jedne osobe, koje su trajale gotovo 10 meseci, a zasad nije najjasnije zbog čega je BIA prisluškivala političke neistomišljenike vlasti. Advokat Jovan Rajić navodi za Nova.rs da u ovom slučaju na delu vidimo policijsko-pravosudnu hobotnicu, kojom rukovodi režim. Kako je objavio Insajder, snimak razgovora novosadskih aktivista Pokreta slobodnih građana, koji su uhapšeni uoči velikog protesta 15. marta i