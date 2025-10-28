Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Minesotom

Nedeljnik pre 1 sat
Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Minesotom

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu Minesotu 127:114, u meču Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl, treći na isto toliko mečeva na startu sezone. On je za 36 minuta na terenu upisao 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija. Najefikasniji kod Denvera, a ujedno i najefikasniji na meču, bio je Džamal Mari sa 43 poena. Kod Minesote su se izdvojili Džejden Rid sa 25, Džulijus Rendl sa 24 i Naz Rid sa 18 poena. Denver ima dve pobede i jedan poraz, a Minesota dve pobede i dva poraza. U narednom kolu, Denver
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

NBA liga: Briljantna partija Jokića u pobedi Denvera uz novi tripl-dabl učinak

NBA liga: Briljantna partija Jokića u pobedi Denvera uz novi tripl-dabl učinak

Danas pre 24 minuta
"Kako je uspeo to da ubaci? Vau, nemam pojma!" Američki komentatori ostali u neverici posle ludog poteza Nikole Jokića!

"Kako je uspeo to da ubaci? Vau, nemam pojma!" Američki komentatori ostali u neverici posle ludog poteza Nikole Jokića!

Kurir pre 25 minuta
Jokićev tripl-dabl za pobedu nad Minesotom

Jokićev tripl-dabl za pobedu nad Minesotom

Sportski žurnal pre 24 minuta
Dva rekorda u jednoj noći – čista magija /video/

Dva rekorda u jednoj noći – čista magija /video/

Sputnik pre 14 minuta
Šampion grimi i u novoj sezoni! Četvrti vezani trijumf i još jedna sjajna partija Šeja!

Šampion grimi i u novoj sezoni! Četvrti vezani trijumf i još jedna sjajna partija Šeja!

Kurir pre 9 minuta
Igračima Denvera i Jokiću pokazali njegovu "ruki" fotku, evo kako je reagovao srpski MVP na sebe iz 2015.

Igračima Denvera i Jokiću pokazali njegovu "ruki" fotku, evo kako je reagovao srpski MVP na sebe iz 2015.

Telegraf pre 8 minuta
Jokić vodio Denver do trijumfa

Jokić vodio Denver do trijumfa

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAMinesotaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Slučaj "Jamal" potresa Španiju, Barsa zabrinuta zbog njegovog ponašanja, Laporta preduzeo korake!

Slučaj "Jamal" potresa Španiju, Barsa zabrinuta zbog njegovog ponašanja, Laporta preduzeo korake!

Sportske.net pre 8 minuta
Zvezdo, ne daj da stane!

Zvezdo, ne daj da stane!

Sportske.net pre 19 minuta
NBA liga: Briljantna partija Jokića u pobedi Denvera uz novi tripl-dabl učinak

NBA liga: Briljantna partija Jokića u pobedi Denvera uz novi tripl-dabl učinak

Danas pre 24 minuta
Prošao lekarske preglede: Bruno putuje u Bugarsku sa Partizanom!

Prošao lekarske preglede: Bruno putuje u Bugarsku sa Partizanom!

Hot sport pre 19 minuta
Batler stigao tek do lekarskih pregleda, čeka se papirologija

Batler stigao tek do lekarskih pregleda, čeka se papirologija

Sportski žurnal pre 4 minuta