Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Minesotom

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu Minesotu 127:114, u meču Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl, treći na isto toliko mečeva na startu sezone. On je za 36 minuta na terenu upisao 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija. Najefikasniji kod Denvera, a ujedno i najefikasniji na meču, bio je Džamal Mari sa 43 poena. Kod Minesote su se izdvojili Džejden Rid sa 25, Džulijus Rendl sa 24 i Naz Rid sa 18 poena. Denver ima dve pobede i jedan poraz, a Minesota dve pobede i dva poraza. U narednom kolu, Denver