Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što se tajno udala za Raleta

Nova pre 2 sata  |  Autor: Viktorija Jovanović
Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što se tajno udala za Raleta

Muzička zvezda Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav.

Kako se navodi, oni su se za vikend venčali na Maldivima. Pevačica i producent, kako piše Kurir, venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju. Ana Nikolić se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospeli u javnost, a sada je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko objava. Jedna od njih je ova
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ana Nikolić i Rale se venčali na Maldivima: Sudbonosno "da" izgovorili na plaži

Ana Nikolić i Rale se venčali na Maldivima: Sudbonosno "da" izgovorili na plaži

Blic pre 1 sat
Udala se Ana Nikolić

Udala se Ana Nikolić

Vesti online pre 1 sat
Prvo oglašavanje ane Nikolić nakon venčanja na Maldivima: Rekla "da" Raletu na peščanoj plaži i poručila: Mogu ja još... (foto)…

Prvo oglašavanje ane Nikolić nakon venčanja na Maldivima: Rekla "da" Raletu na peščanoj plaži i poručila: Mogu ja još... (foto)

Kurir pre 1 sat
Nakon vesti o venčanju, oglasila se Ana Nikolić Reči pevačice zbunile javnost, evo šta je izustila

Nakon vesti o venčanju, oglasila se Ana Nikolić Reči pevačice zbunile javnost, evo šta je izustila

Alo pre 2 sata
Ana Nikolić se oglasila nakon što se udala na Maldivima: "Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese"

Ana Nikolić se oglasila nakon što se udala na Maldivima: "Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese"

Blic pre 2 sata
Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što se tajno udala za Raleta: Zbog njenih reči mnogi su u šoku

Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što se tajno udala za Raleta: Zbog njenih reči mnogi su u šoku

Telegraf pre 2 sata
Po hitnom postupku osoblje rizorta moralo je da uradi jedno Ana i Rale pre venčanja napravili haos, sve se saznalo

Po hitnom postupku osoblje rizorta moralo je da uradi jedno Ana i Rale pre venčanja napravili haos, sve se saznalo

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana NikolićMaldivi

Zabava, najnovije vesti »

"Darko Lazić više nema kredit kod mene": Nadica Ademov sa milionerom unajmila ženu za čuvanje dece: "Kad spavaju kuća mora da…

"Darko Lazić više nema kredit kod mene": Nadica Ademov sa milionerom unajmila ženu za čuvanje dece: "Kad spavaju kuća mora da blista"

Blic pre 3 minuta
Koja je uloga društvenih mreža ako već znamo da je sve „fake“

Koja je uloga društvenih mreža ako već znamo da je sve „fake“

Buro pre 2 minuta
Preminula glumica koju pamtimo po ulozi u kultnoj seriji: Oglasili se njeni sinovi

Preminula glumica koju pamtimo po ulozi u kultnoj seriji: Oglasili se njeni sinovi

Nova pre 2 minuta
''Baš loše iskustvo'' Atina Ferari o aferi sa Miletom Kitićem, oplela po ženama Slobe Radanovića i Darka Lazića: ''Laserom ih…

''Baš loše iskustvo'' Atina Ferari o aferi sa Miletom Kitićem, oplela po ženama Slobe Radanovića i Darka Lazića: ''Laserom ih ne bih takla''

Alo pre 2 minuta
Oduzeta imovina našoj pevačici: "Živim u stanu od 39 kvadrata, sve je prebacio na svoje ime"

Oduzeta imovina našoj pevačici: "Živim u stanu od 39 kvadrata, sve je prebacio na svoje ime"

Alo pre 2 minuta