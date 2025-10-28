Vremeplov: Umro Stojan Protić

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Stojan Protić

NOVI SAD - Na današnji dan 1923. godine umro je srpski političar i publicista Stojan Protić, jedan od tvoraca Radikalne stranke, prvi predsednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Izdavao je i uređivao časopis "Delo" i list "Odjek". Dela: "O Makedoniji i Makedoncima", "Srbi i Bugari u Balkanskom ratu", "Albanski problem i Srbija i Austro-Ugarska", "Tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske".

Danas je utorak, 28. oktobar, 2025. godine. 1492 - Španski moreplovac Kristifor Kolumbo otkrio je Kubu na prvom putovanju preko Atlantika i proglasio je posedom Španije. 1704 - Umro je engleski filozof Džon Lok, jedan od utemeljivača empirizma. Osporavao je teoriju o urođenim idejama i principima i uspostavio načelo da nema ničeg u razumu što prethodno nije prošlo kroz čula i da sve ideje kojima razum operiše potiču iz iskustva. Kao politički filozof zalagao se za
