Na današnji dan, 28. oktobar

B92 pre 4 sati
Danas je utorak, 28. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1492 - Kristofer Kolumbo (Cristoforo Colombo) na prvom putovanju preko Atlantika otkrio je Kubu i proglasio je posedom Španije. 1628 - Kraljevske trupe pod kardinalom Rišeljeom (Richelieu) zauzele su nakon višemesečne opsade uporište hugenota (protestanata) La Rošel. 1636 - U Kembridžu, u američkoj državi Masačusets, osnovan je Harvard koledž, najstarija obrazovna ustanova u SAD. 1704 - Umro je engleski filozof Džon Lok (John Locke), jedan od utemeljivača empirizma
