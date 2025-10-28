Na današnji dan: Okončana kubanska kriza, osnovan Harvard, umrli Ljuba Tadić i Metju Peri

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 28. oktobar.

1492 - Kristofer Kolumbo na prvom putovanju preko Atlantika otkrio je Kubu i proglasio je posedom Španije. 1628 - Kraljevske trupe pod kardinalom Rišeljeom zauzele su nakon višemesečne opsade uporište hugenota (protestanata) La Rošel. 1636 - U Kembridžu, u američkoj državi Masačusets, osnovan je koledž Harvard, najstarija obrazovna ustanova u SAD. 1704 - Umro je engleski filozof Džon Lok, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije. Snažno je uticao