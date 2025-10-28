Rafinerija će raditi do pred kraj novembra, izjavio Vučić i zamolio SAD da ne uvode sankcije bankama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Rafinerija nafte u Pančevu raditi do pred kraj idućeg meseca i izrazio nadu da Sjedinjene Američke Države bankama u Srbiji neće uvoditi sekundarne sankcije zbog poslovanja sa Naftnom industrijom Srbije koja je pod embargom. "Možda ćemo za koji dan uspeti da produžimo rad Rafinerije.

Dakle da to bude do 17, 18, možda i 20. novembra. Ali to nam problem neće rešiti, moramo zimu da dočekamo spremni", rekao je Vučić tokom službene postete Uzbekistanu. Vučić je, kako je naveo, zamolio SAD da bar do sredine decembra ne nameću sankcije srpskim finansijskim institucijama kako bi Beograd imao vremena da nađe rešenje za problem NIS-a. "Neka nam najave bar sedam dana ranije, kako bismo obezbedili sigurnu budućnost našim bankama. Posebno Poštanskoj