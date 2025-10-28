Odželej: Nikad ne odstupam!

Sport klub pre 34 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Odželej: Nikad ne odstupam!

Jedan od najboljih u redovima Crvene zvezde u pobedi nad Asvelom 79:65 Semi Odželej ističe prevashodno značaj dobre odbrane.

Posebno je imponovala njegova borbenost, čak i kada je bilo +24 za Zvezdu. – Samo se borim za loptu, nikada neću odstupiti u duelu sa bilo kime, mislim da navijači to cene. Ništa ludo nije bilo izgovoreno, borili smo se za loptu – rekao je Odželej. Zvezda je na visokom energetskom nivou, što donosi pobede uprkos velikom broju povreda. – Ovo je duga sezona, biće uspona i padova. Nema mnogo vremena za trening, ali odbrana, energija, napad, tim redom su naši
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Žalgiris bolji od Virtusa, Smailagić ubacio 12 poena

Žalgiris bolji od Virtusa, Smailagić ubacio 12 poena

Sportski žurnal pre 3 minuta
Saša Obradović: Mučimo se sa povredama i problem je uvek naći novu hemiju

Saša Obradović: Mučimo se sa povredama i problem je uvek naći novu hemiju

Sportski žurnal pre 3 minuta
Veseli i Panter spremni za Partizan! Košarkaši Barselone pobedili milansku Olimpiju pred gostovanje crno-belima

Veseli i Panter spremni za Partizan! Košarkaši Barselone pobedili milansku Olimpiju pred gostovanje crno-belima

Večernje novosti pre 9 minuta
Ovo je tabela Evrolige posle pete uzastopne pobede Zvezde, crveno-beli nastavljaju san, nadomak prvog mesta!

Ovo je tabela Evrolige posle pete uzastopne pobede Zvezde, crveno-beli nastavljaju san, nadomak prvog mesta!

Telegraf pre 3 minuta
Dobrićev meč za pamćenje: 500. utakmica u dresu Zvezde – „Ovo sam sanjao!“

Dobrićev meč za pamćenje: 500. utakmica u dresu Zvezde – „Ovo sam sanjao!“

Hot sport pre 29 minuta
Odželej nakon asvela: „Borili smo se za svaku loptu, navijači to cene!“

Odželej nakon asvela: „Borili smo se za svaku loptu, navijači to cene!“

Hot sport pre 13 minuta
Kodi se već okrenuo ka narednom izazovu: „Kada god smo igrali sa energijom u odbrani, došao je i napad!“

Kodi se već okrenuo ka narednom izazovu: „Kada god smo igrali sa energijom u odbrani, došao je i napad!“

Hot sport pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Danas pre 44 minuta
Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Danas pre 19 minuta
Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 1 sat
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 1 sat