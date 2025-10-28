Odželej: Nikad ne odstupam!

Jedan od najboljih u redovima Crvene zvezde u pobedi nad Asvelom 79:65 Semi Odželej ističe prevashodno značaj dobre odbrane.

Posebno je imponovala njegova borbenost, čak i kada je bilo +24 za Zvezdu. – Samo se borim za loptu, nikada neću odstupiti u duelu sa bilo kime, mislim da navijači to cene. Ništa ludo nije bilo izgovoreno, borili smo se za loptu – rekao je Odželej. Zvezda je na visokom energetskom nivou, što donosi pobede uprkos velikom broju povreda. – Ovo je duga sezona, biće uspona i padova. Nema mnogo vremena za trening, ali odbrana, energija, napad, tim redom su naši