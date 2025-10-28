Vučić u Uzbekistanu - sastanak delegacija dveju zemalja, pa potpisivanje sporazuma

U državnoj rezidenciji "Kuksaroj" u Taškentu počeo je sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana u prisustvu predsednik Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva.

Sastanku prisustvuju ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović. Posle sastanka, očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma. Predsednik Uzbekistana dočekao je ranije danas Vučića u državnoj rezidenciji