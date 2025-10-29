Oglasio se Siniša Mali: Ogroman uspeh programa kupovine stanova za mlade

Alo pre 2 sata
Oglasio se Siniša Mali: Ogroman uspeh programa kupovine stanova za mlade

Uspeh državnog programa subvencionisanja stambenih kredita za mlade do 35 godina, za kupovinu prve nekretnine je ogroman i do sada je uz pomoć njega oko 5.000 mladih rešilo stambeno pitanje, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali

„Zbog toga ćemo, u narednih desetak dana, doneti odluku o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra kako bismo pokrili sve zahteve i u narednoj godini“, rekao je Mali gostujući na televiziji Pink. On je objasnio da je 3.755 mladih završilo kompletnu proceduru, dok je za oko 1.100 njih proces odobravanja u toku, te ocenio da je program, koji je aktivan od marta ove godine, odlična prilika da se, uz učešće od jedan odsto, dođe do svoje prve nekretnine. Prema
