Mali: Proširenje garantne šeme za još 200 miliona evra za stanove namenjene mladima

Prosek uzetih kredita oko 80.000 evra

Uspeh državnog programa subvencionisanja stambenih kredita za mlade do 35 godina, za kupovinu prve nekretnine je „ogroman i do sada je uz pomoć njega oko 5.000 mladih rešilo stambeno pitanje“, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali. „Zbog toga ćemo, u narednih desetak dana, doneti odluku o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra kako bismo pokrili sve zahteve i u narednoj godini“, rekao je Mali, prenelo je Ministarstvo