Ključa u Crnoj Gori; Zapaljena radnja Turčina - sve je demolirano FOTO

U Herceg Novom tokom noći izgorela je radnja u centru grada, koja je u vlasništvu turskih državaljana.

Kako saznaje RTCG, požar je prijavljen u 1.55 sati, a sumnja se da je podmetnut. Vlasnik radnje je turski državljanin koji se trenutno ne nalazi u Crnoj Gori. Kako piše RTCG, vatrogasci su ugasili požar i sprečili da se proširi na okolne radnje. Policija je obavila uviđaj, a očekuje se zvanično saopštenje. Podsetimo, talas nasilja potresao je Crnu Goru nakon što je tokom vikenda napadnut M. J. (25) u Podgorici. Sumnja se da su na mladića nasrnuli državljani Turske