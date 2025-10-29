Ombudsman: Protesti u Crnoj Gori 'rasistički', nastavljena privođenja

BBC News pre 38 minuta | Dejana Vukadinović i Jovan

REUTERS/Stevo Vasiljevic Zapaljena radnja turskog državljanina u Podgorici

Međuetničke napetosti, suspenzija bezviznog režima, privođenja stranih državljana i lokalnog stanovništva i uništavanje lokala - tako izgleda crnogorska realnost dok oktobar broji poslednje dane.

Počelo je incidentom 25. oktobra, kada je nožem ranjen muškarac, zbog čega su uhapšena dvojica koji se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

Motiv napada nije poznat.

Incident je pokrenuo gnev domaćeg stanovništva, jer je ranjen Podgoričanin, a osumnjičeni su državljani Turske i Azerbejdžana.

Dan posle napada, desetine stanovnika Podgorice protestovali, zapaljen je automobil turskih registarskih tablica, uništen je lokal turskog vlasnika.

Prilikom privođenja čule su se i pogrdne reči.

Policija je potom privela i 45 turskih i azerbejdžanskih državljana za koje je, navodno, utvrđeno da nemaju važeća dokumenta o prebivalištu.

Demonstracije protiv migracija nastavljene su i 28. oktobra uveče kada je privedeno još 11 ljudi, uglavnom maloletnika.

Okupljeni su uzvikivali „Turci napolje", prenose agencije.

Zapaljen je još jedan lokal turskog vlasnika u Herceg Novom, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Iz kancelarije Zaštitnika građana apelovali su da se zaustavi „rasistička histerija"

„Svako generalizovanje i povezivanje bilo koje nacije ili etničke grupe sa najgorim i najlakšim oblicima nasilja i nasilnicima u zajednici ili na znatno širem nivou jeste rasizam, već u samom korijenu opisa ovakve pojave, a da ne govorimo o tome da se u odnosu na sve državljane Turske najavljivalo ili pozivalo na nasilje i proterivanje", saopštio je ombudsman.

„Skandiranje poput 'Ubij Turčina' je nedvosmislen govor mržnje prema međunarodnim standardima i praksi domaćih sudova.

„Država mora odlučno da reaguje na ovakve pojave, jer ćutanje podstiče dalje nasilje", poručuju iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore, oštro je osudio napad, ali i pozvao na smirenost.

„Ne sme biti mesta kolektivnoj krivici niti stigmatizaciji celog naroda", napisao je na društvenoj mreži Iksu.

Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici je 27. oktobra formiralo predmet kako bi se utvrdilo „da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje".

Uprava policije (UP) saopštila je da je osam ljudi uhapšeno u Podgorici zbog krivičnih dela sa elementima izazivanja nacionalne i verske mržnje i nasilja.

Kako je saopšteno, privedeni su u okviru pojačanih aktivnosti „zbog objava na društvenim mrežama koje su pozivale na nasilje i govor mržnje."

REUTERS/Stevo Vasiljevic

Uvođenje viza

Vlada Crne Gore privremeno je suspendovala bezvizni režim za državljane Turske, kako bi se „preispitali i unapredili mehanizmi kontrole kretanja i boravka stranih državljana".

Turski državljani su do sada mogli da borave bez vize tri meseca u periodu od 180 dana.

„Da bi se održale ekonomske aktivnosti i dobri bilateralni odnosi, u narednom periodu ćemo, u duhu dobre saradnje i partnerstva, pokrenuti intenzivne razgovore sa Turskom kako bismo pronašli model koji najbolje odgovara našim obostranim interesima", izjavio je Milojko Spajić, premijer Crne Gore.

Reč je o „žalosnim" događajima, poručuje tursko Ministarstvo spoljnih poslova, dodajući da pomno prati situaciju, da je „u kontaktu sa crnogorskim vlastima i da su preduzeli mere kako bi se osigurala bezbednost turskih građana", prenosi BBC na turskom.

RADIO-TELEVIZIJA CRNE GORE

Kako je izgledalo Zabjelo 26. oktobra uveče?

Posle subotnjeg napada, sutradan su usledili novi incidenti u istom podgoričkom naselju Zabjelo.

Napetu situaciju stanovnici su na društvenim mrežama opisivali kao „opsadno stanje".

Desetine ljudi je napalo vozilo turskih tablica, a nekoliko turskih državljana je bilo primorano da se skloni u kazino, prenosi BBC na turskom.

Policija je saopštila da je privela desetine Turaka i Azera, od kojih će osmoro biti deportovano, dok je sedmoro novčano kažnjeno.

Podgoričanin Ivan Mijanović živi u blizini, a 26. oktobra uveče primetio je sa balkona veliki broj policijskih vozila sa rotacijama i da je nešto zapaljeno.

„Čuo sam neprimerena skandiranja i aplauze kada ih je policija sprovodila", govori Mijanović za BBC na srpskom.

„Ljudi imaju pravo da protestuju, ali ne i da se ponašaju ksenofobično, a takvo ponašanje prema strancima je primetno, posebno prema Turcima, što lako može da sklizne u otvoreni linč", dodaje zabrinuto.

Poslednjih dva meseca primetio je nešto više Turaka na ulicama Podgorice i da čak imaju lokale i restorane u jednom elitnom naselju.

„Nije me to uznemirilo i uplašilo, samo sam primetio da ih ima više.

„Zabjelo je nekada bila radnička oblast, a danas je najveće gradsko naselje, gde nije bilo kriminalnih radnji", dodaje.

Među 100.000 stranih državljana sa privremenom ili stalnom boravišnom dozvolom u Crnoj Gori Turaka je 13.000, objavio je Danilo Šaranović, ministar unutrašnjih poslova.

Grupa maskiranih muškaraca je napala Azerbejdžance ispred spavaonice, gde borave mahom kao radnici građevinskih kompanija, ispričao je Nadžaf Nadžafli za BBC na azerbejdžanskom.

On je 26. oktobra uveče bio u policijskoj stanici radi provere dokumenata, dodao je.

BBC/JOVAN RADULOVIĆ Unutrašnjost lokala turskog državljanina posle napada u podgoričkom naselju Zabjelo

Iste noći uništena je i zapaljena Kiradova radnja, Turčina koji poslednjih šest godina živi u Podgorici.

„Nisam do sada imao problema i nađe se jedna budala i sada su svi Turci problemi", kaže vlasnik za BBC na srpskom.

Lokal je otvoren pre dve godine gde se prodavao kebab, tradicionalno tursko jelo, a potom je preuređen za brzu hranu.

Restoran je u nedelju uveče bio zatvoren, a Kirad je čekao da mu 27. oktobra stigne rešenje iz Poreske uprave kako bi ga ponovo otvorio.

Redovno, kaže, izmiruje obaveze, plaća PDV i izdaje račune mušterijama.

Problem, tvrdi, prave novi doseljenici iz Turske te podržava najavu da se uvedu vize kako bi se imao bolji uvid ko i zbog čega dolazi u Crnu Goru.

Reuters

„Odluka o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske pokazuje nedovoljnu zrelost premijera da sistemski pristupi izazovu upravljanja migracijama, poštujući pravila Evropske unije.

„Crna Gora je preuzela obavezu da usklađuje viznu politiku sa Evropskom unijom, naročito u odnosu na zemlje koje predstavljaju rizik od neregularne migracije ili bezbednosne pretnje", kažu iz Centra za građansko obrazovanje..

Crna Gora ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji od 2010. godine i najbliža je ulasku od svih balkanskih država.

U pregovorima o pridruživanju otvorila je sva i zatvorila sedam od 33 poglavlja.

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock Crnoj Gori je potrebna odgovornija migraciona politika, koja je odlučna protiv zlostavljanja i kriminala, a pravedna prema svima koji poštuju naše zakone, poručio je predsednik Milatović

Odnosi Turske i Crne Gore

Turska je bila među prvim zemljama koja je priznala nezavisnost Crne Gore 12. juna 2006. godine.

Države su potpisale i sporazum o slobodnoj trgovini, ekonomskoj saradnji i međusobnim investicijama.

Izveštaj turske TurkCham Montenegro iz jula 2024. godine, organizacije čiji je cilj jačanje trgovinskih odnosa između ovih država, pokazuje da je u Crnoj Gori 9.500 turskih kompanija, prenosi BBC na turskom.

Turski mediji povremeno pišu o vezi Crne Gore sa tamošnjim kriminalnim grupama.

U Istanbulu je 2022. godine uhvaćen Milan Vujotić, sa crvene poternice u Crnoj Gori, identifikovan kao jedan od članova Kavačkog kriminalnog klana.

Dve godine kasnije je Crna Gora izručila Turskoj Binalija Džamgeza, vođu organizovane kriminalne grupe Džamgezler.

