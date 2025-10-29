Siner "ekspres"!

Italijanski teniser Janik Siner brzo je rešio meč šesnaestine finala mastersa u Parizu, savladavši Zizua Bergsa u dva seta sa 6:4, 6:2, za sat i 29 minuta igre.

Već u prvom gemu Siner je došao do brejka, iako je Bergs uspeo da spasi četiri brejk lopte. Tokom prvog seta Italijan je imao još nekoliko prilika, ali je rival uspešno neutralisao dve brejk lopte u trećem gemu. Ipak, taj jedan brejk bio je dovoljan da Siner osvoji prvi set. U drugom setu priča se ponovila – Siner je odmah u prvom gemu oduzeo servis Bergsu, a dodatni brejk u petom gemu stavio je tačku na meč i omogućio mu ubedljivu pobedu. U narednoj rundi, Siner