Najmanje 20 mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Najmanje 20 ljudi stradalo je usled klizišta i rečnih poplava na Haitiju. Stotine hiljada ljudi bez struje na Jamajci, poplave na Kubi.

BBC News pre 10 minuta
Nekoliko ljudi čisti ulice i rasklanja polomljeno granje posle uragana na Kubi
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Stanovnici Kube čiste ulice posle uragana Melisa, 28. oktobar

Dan pošto je uragan Melisa protutnjao Jamajkom, ostavivši pustoš, Haiti se bori sa rečnim poplavama i klizištima.

Najmanje 20 ljudi, među kojima je desetoro dece do sada je stradalo, a strahuje se da bi ova zemlja, istočno od Jamajke, mogla da doživi „veliku štetu i izolaciju zajednica“.

U međuvremenu je uragan Melisa stigao je do Kube.

„Noć je bila zastrašujuća. Zvučalo je kao tornado. Bio sam budan celu noć", ispričao je stanovnik Kube za BBC.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC).

Među najpogođenijim područjima je Santjago de Kuba, na jugoistoku ostrva.

Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe", pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti, a veći deo zemlje je bez struje.

Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život", kako je Melisu opisao NHC, još nisu poznate.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Vetar je 28. oktobra duvao brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što je ovaj uragan svrstao u najjaču, petu kategoriju, dodali su iz NHC.

Pogledajte video: Uragan Melisa opustošio prestonicu Jamajke

Uragan Melisa je najjača oluja u istoriji Jamajke.

Andrea Palmera oluja je u većoj meri zaobišla, a kaže da je „najintenzivniji uragan koji je ikada doživeo".

„Oko 16 sati je duvao jak vetar i padala je kiša neprestano udarajući u kuću, prozore i vrata.

„Krhotine su letele na vetru. Zapravo je bilo prilično intenzivno“, prepričavao je scene od prethodnog dana.

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Za sada nema prijava o stradalima, dodao je.

Dosad je bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisila je, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javio je da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

Uragan Melisa nastavlja da se kreće ka severoistoku, ka Bahamima i Bermudima.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Četvoro ljudi na poplavljenim ulicama posle uragana Melisa na Kubi
Reuters
Uragan Melisa je posle Jamajke stigao i na Kubu
Dvojica muškaraca se sklanjaju od poplave, jedan je pokriven žutom ceradom, dok drugi vozi kolica sa hranom
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Kuba posle uragana, 28. oktobar
Troje ljudi stoji na dovratku uronule jednospratne kuće, oko njih je svuda voda
Reuters
Voda je poplavila i ulice Santjaga na Kubi
Polomljeno granje i dalekovodi na ulicama Kube posle uragana
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Kuba posle uragana Melisa, 28. oktobar
Ljudi na balkonima škole pretvorene u sklonište, na ogradi se suše stvari
Reuters
Haiti posle uragana, 27. oktobar
Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
EPA
Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
Posledice oluje u prestonici Kingstonu, uragan, uragan Melisa
REUTERS/Octavio Jones
Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke
Čovek guran invalidska kolica u kojima je žena koja nosi kišobran
EPA/Shutterstock
Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije
muškarac nosi dete dok pada kiše, oboje su u kabanicama, uragan, uragan melisa
EPA/Shutterstock
Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja
žene sa decom u skloništu
Reuters
Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
REUTERS/Octavio Jones
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
Oluja u Kingstonu, uragan na jamajci, uragan melisa
REUTERS/Octavio Jones
Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom - to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Pogledajte: Lovci na uragane proletili kroz najveću oluju dosad u 2025.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

Pogledajte: Postaju li uragani razorniji

(BBC News, 10.29.2025)

BBC News
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 6 sati
Tragedija kod Novog Sada: Poginuo dečak, sedmoro dece povređeno

Tragedija kod Novog Sada: Poginuo dečak, sedmoro dece povređeno

BBC News pre 5 sati
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

BBC News pre 13 sati
Izraelski napad na Gazu: Više od 100 mrtvih, Tramp kaže da 'primirje nije ugroženo'

Izraelski napad na Gazu: Više od 100 mrtvih, Tramp kaže da 'primirje nije ugroženo'

BBC News pre 8 sati
Ombudsman: Protesti u Crnoj Gori 'rasistički', nastavljena privođenja

Ombudsman: Protesti u Crnoj Gori 'rasistički', nastavljena privođenja

BBC News pre 6 sati
BBC News

