BBC vesti na srpskom

Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena 'katastrofa'

Stotine hiljada ljudi bez struje, u nekim delovima Jamajke pokrenuta klizišta.

BBC News pre 35 minuta
uragan melisa, uragan, uragan pogodio jamajku, automobil stoji na putu posle uragana, na putu su polomljena stabla
Rudolph Brown/EPA/Shutterstock

Uragan Melisa stigao je do Kube, pošto je prethodno protutnjao Jamajkom kao najjača oluja u istoriji ovog karipskog ostrva u Srednjoj Americi.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC).

Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe", pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti.

Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život", kako je Melisu opisao NHC, još nisu poznate.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Vetar je 28. oktobra duvao brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što je ovaj uragan svrstao u najjaču, petu kategoriju, dodali su iz NHC.

Pogledajte: Postaju li uragani razorniji

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Za sada nema prijava o stradalima, dodao je.

Dosad je bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisila je, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javlja da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

Uragan Melisa nastavlja da se kreće ka severoistoku, ka Bahamima i Bermudima.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
EPA
Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
Posledice oluje u prestonici Kingstonu, uragan, uragan Melisa
REUTERS/Octavio Jones
Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke
Čovek guran invalidska kolica u kojima je žena koja nosi kišobran
EPA/Shutterstock
Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije
muškarac nosi dete dok pada kiše, oboje su u kabanicama, uragan, uragan melisa
EPA/Shutterstock
Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja
žene sa decom u skloništu
Reuters
Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
REUTERS/Octavio Jones
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
Oluja u Kingstonu, uragan na jamajci, uragan melisa
REUTERS/Octavio Jones
Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom – to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Pogledajte: Lovci na uragane proletili kroz najveću oluju dosad u 2025.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.29.2025)

BBC News
Tragedija kod Novog Sada: Poginulo dete, sedmoro povređeno

Tragedija kod Novog Sada: Poginulo dete, sedmoro povređeno

BBC News pre 55 minuta
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

BBC News pre 4 sati
Izraelski napad na Gazu: Više od 90 mrtvih, Tramp kaže da 'primirje nije ugroženo'

Izraelski napad na Gazu: Više od 90 mrtvih, Tramp kaže da 'primirje nije ugroženo'

BBC News pre 55 minuta
Diplomatija ili pozorište: Zašto Tramp i Kim Džong Un pokušavaju da održe dobre odnose

Diplomatija ili pozorište: Zašto Tramp i Kim Džong Un pokušavaju da održe dobre odnose

BBC News pre 15 minuta
Kako nastaju uragani, postanu razorni i nestanu

Kako nastaju uragani, postanu razorni i nestanu

BBC News pre 51 minuta
BBC News

Povezane vesti »

Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

Danas pre 25 minuta
Zastrašujući snimci sa Jamajke posle "oluje veka": Uragan Melisa ostavio pustoš

Zastrašujući snimci sa Jamajke posle "oluje veka": Uragan Melisa ostavio pustoš

Euronews pre 31 minuta
Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

Južne vesti pre 31 minuta
Uragan Melisa se sručio na Kubu Evakuisano 600.000 ljudi, oluja malo oslabila, ali se još ne zna obim štete! (video, foto)

Uragan Melisa se sručio na Kubu Evakuisano 600.000 ljudi, oluja malo oslabila, ali se još ne zna obim štete! (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

N1 Info pre 1 sat
Strašan uragan poharao Jamajku, proglašena katastrofa: Kreće se ka Kubi (VIDEO)

Strašan uragan poharao Jamajku, proglašena katastrofa: Kreće se ka Kubi (VIDEO)

Danas pre 2 sata
"Oluja će doneti veoma tešku noć": Uragan Melisa pogodio Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

"Oluja će doneti veoma tešku noć": Uragan Melisa pogodio Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganKuba

Svet, najnovije vesti »

Tragedija kod Velikog koralnog grebena: Starija žena koju je kruzer ostavio na "ostrvu guštera" pronađena mrtva

Tragedija kod Velikog koralnog grebena: Starija žena koju je kruzer ostavio na "ostrvu guštera" pronađena mrtva

N1 Info pre 5 minuta
"Sravnićemo Moskvu sa zemljom ako Putin napadne brisel": Belgijski ministar zapretio Kremlju, iznad vojne baze primećeni…

"Sravnićemo Moskvu sa zemljom ako Putin napadne brisel": Belgijski ministar zapretio Kremlju, iznad vojne baze primećeni dronovi

Blic pre 10 minuta
Peskov: Putin je ranije najavio raspoređivanje Orešnika u Belorusiji

Peskov: Putin je ranije najavio raspoređivanje Orešnika u Belorusiji

RTV pre 21 minuta
Peskov: Putin je ranije najavio raspoređivanje Orešnika u Belorusiji

Peskov: Putin je ranije najavio raspoređivanje Orešnika u Belorusiji

RTV pre 15 minuta
Orban na udaru

Orban na udaru

Vesti online pre 21 minuta