Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

BBC News pre 35 minuta

Rudolph Brown/EPA/Shutterstock

Uragan Melisa stigao je do Kube, pošto je prethodno protutnjao Jamajkom kao najjača oluja u istoriji ovog karipskog ostrva u Srednjoj Americi.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC).

Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe", pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti.

Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život", kako je Melisu opisao NHC, još nisu poznate.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Vetar je 28. oktobra duvao brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što je ovaj uragan svrstao u najjaču, petu kategoriju, dodali su iz NHC.

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Za sada nema prijava o stradalima, dodao je.

Dosad je bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisila je, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javlja da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

Uragan Melisa nastavlja da se kreće ka severoistoku, ka Bahamima i Bermudima.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

EPA Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke

EPA/Shutterstock Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije

EPA/Shutterstock Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja

Reuters Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi

REUTERS/Octavio Jones Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom – to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

(BBC News, 10.29.2025)