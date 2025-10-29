Mediji: Grupa Srba sa Kosova pošla peške za Novi Sad da podrže Aleksandra Vučića

Beta pre 22 minuta

Grupa od 60 Srba sa Kosova krenula je jutros iz Rudnice pešice ka Novom Sadu kako bi, kako su kazali, podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preneo je portal Kosovo online.

Naveli su da su čuli poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije i da im je to bio motiv da krenu, a put od, kako su naveli, 315 kilometara, planiraju da pređu za desetak dana.

U Novom Sadu se u subotu, 1. novembra, održava komemorativni skup povodom godinu dana od pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena, dok je, sa druge strane, i Vučić više puta najavljivao skup u Novom Sadu, ali datum nikada nije precizirao.

Portal Kosovo onlajn navodi da su u grupi koja pešači Srbi iz centralnog Kosova -Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja - iz Gornjeg Kusca, Straže, Raniluga, Parteša, ali i sa severa Kosova - iz Leposavića, Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca, a na čelu kolone razvijene su srpske zastave i transparenti.

Naveli su da im je motiv da budu uz svoju državu i da pokažu da ne žele zaustavljanje Srbije jer je, prema njihovim rečima, "samo jaka i napredna Srbija spremna je da sačuva svoj narod na Kosovu".

"Danas smo nas 60 krenuli sa Kosova i Metohije da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i damo punu podršku našoj državi. Mi znamo najbolje kako se voli i poštuje Srbija i da pokažemo svima da ćemo da istrajemo ovaj put uz Božju pomoć i da pokažemo blokaderima da smo uz pravilnu i jaku Srbiju", rekao je Danilo Gudžić iz Dobrotina.

To je, kako navodi Kosovo onlajn, četvrti put da Srbi sa Kosova pešice idu na skup podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću - 2019. godine, 2023. godine, kao i u aprilu ove godine.

Širom Srbije, u toku su pešačenja studenata i građana iz više gradova i opština ka Novom Sadu kako bi prisustvovali skupu 1. novembra, a najdužu rutu od 400 kilometara prelazi grupa iz Novog Pazara.

(Beta, 29.10.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoNovi Sad

