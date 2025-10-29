Mediji: Grupa Srba sa Kosova pošla peške za Novi Sad da podrže Aleksandra Vučića
Naveli su da su čuli poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije i da im je to bio motiv da krenu, a put od, kako su naveli, 315 kilometara, planiraju da pređu za desetak dana.
U Novom Sadu se u subotu, 1. novembra, održava komemorativni skup povodom godinu dana od pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena, dok je, sa druge strane, i Vučić više puta najavljivao skup u Novom Sadu, ali datum nikada nije precizirao.
Portal Kosovo onlajn navodi da su u grupi koja pešači Srbi iz centralnog Kosova -Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja - iz Gornjeg Kusca, Straže, Raniluga, Parteša, ali i sa severa Kosova - iz Leposavića, Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca, a na čelu kolone razvijene su srpske zastave i transparenti.
Naveli su da im je motiv da budu uz svoju državu i da pokažu da ne žele zaustavljanje Srbije jer je, prema njihovim rečima, "samo jaka i napredna Srbija spremna je da sačuva svoj narod na Kosovu".
"Danas smo nas 60 krenuli sa Kosova i Metohije da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i damo punu podršku našoj državi. Mi znamo najbolje kako se voli i poštuje Srbija i da pokažemo svima da ćemo da istrajemo ovaj put uz Božju pomoć i da pokažemo blokaderima da smo uz pravilnu i jaku Srbiju", rekao je Danilo Gudžić iz Dobrotina.
To je, kako navodi Kosovo onlajn, četvrti put da Srbi sa Kosova pešice idu na skup podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću - 2019. godine, 2023. godine, kao i u aprilu ove godine.
Širom Srbije, u toku su pešačenja studenata i građana iz više gradova i opština ka Novom Sadu kako bi prisustvovali skupu 1. novembra, a najdužu rutu od 400 kilometara prelazi grupa iz Novog Pazara.
(Beta, 29.10.2025)