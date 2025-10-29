POKS: Vlast naprasnim rekonstrukcijama puteva pokušava da odvrati građane od Novog Sada

Beta pre 54 minuta

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) na čijem je čelu Vladimir Jelić ocenio je da vlast "naprasnim rekonstrukcijama" puteva ka Novom Sadu pokušava da odvrati građane od prisustvovanja obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Jelić je u saopštenju ocenio da će, uprkos svim pokušajima opstrukcijama, građani slobodno doći u Novi Sad i odati počast poginulima.

"Uspaničeni režim će, verovatno, ukinuti i vozove ka Novom Sadu zbog izmišljenih dojava o bombama, kao i autobuse bez ikakvog obrazloženja, kao što je već činio više puta za Beograd, Niš, Kragujevac i druge gradove, ali sve će im biti uzalud", naveo je on.

Jelić je dodao da su "takvi perfidni 'trikovi' vlasti", uz obrazloženje da se radi o redovnim rekonstrukcijama puteva, "već poznati i viđeni izgovori kako bi se otežalo prisustvo građana na antivladinim skupovima".

(Beta, 29.10.2025)

