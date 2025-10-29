Vremenska prognoza za sredu 29. oktobar: Danas pretežno sunčano i osetno toplije

Beta pre 1 sat

Nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na dva metra visine, danas će tokom dana biti pretežno sunčano i osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od nula do sedam stepeni, a najviša od 17 do 22 stepena.

U Beogradu će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i osetno toplije. Duvaće lab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od četiri do sedam stepeni, a najviša oko 21 stepen.

(Beta, 29.10.2025)

Preživeti sutra: Ujutru 0, popodne preko 20 stepeni i tako danima! Počinje "zlatna jesen", spremite se za vremenske šokove

Preživeti sutra: Ujutru 0, popodne preko 20 stepeni i tako danima! Počinje "zlatna jesen", spremite se za vremenske šokove

Blic pre 4 sati
