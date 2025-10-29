Gori grad na Krimu: Kontejner sa gorivom odleteo u vazduh, buknuo veliki požar: Žestok napad Ukrajine, Rusi celu noć obarali dronove (video)

Kontejner sa gorivom i mazivima zapalio se u Simferopolju na Krimu nakon što ga je pogodio ukrajinski dron, saopštio je danas krimski guverner Sergej Aksjonov.

"Napad neprijateljskog drona u Simferopolju rezultirao je pogotkom kontejnera sa gorivom i mazivima. To je prouzrokovalo požar", napisao je Aksjonov na Telegram kanalu, prenosi Interfaks. Prema njegovim rečima, nije bilo povređenih, a službe hitne pomoći rade na licu mesta. Ruske snage napale su i kritični objekat infrastrukture u centru Černigova, objavio je načelnik Černigovske gradske vojne uprave Dmitro Brižinski. Još nije poznato da li u napadu ima žrtava,