Severna Koreja testirala nuklearnu krstareću raketu? Svet u panici, poslata je opasna poruka

Severna Koreja je u utorak obavila probno lansiranje krstareće rakete za koju se smatra da je ''deo nukelarnih snaga''

Raketa je ispaljena uvis i letela je oko 130 minuta duž unapred određene rute kako bi pogodila prethodno označenu metu, prenosi Rojters. Rojters se poziva na severnokorejsku agenciju KCNA. Kako se navodi, lider Severne Koreje Kim Džong Un nije prisustvovao lansiranju rakete. (Tanjug) BONUS VIDEO