S. Koreja probno lansirala raketu za koju se smatra da je deo nuklearnog arsenala

PJONGJANG - Severna Koreja je u utorak obavila probno lansiranje krstareće rakete za koju se smatra da je ''deo nukelarnih snaga''.

Raketa je ispaljena uvis i letela je oko 130 minuta duž unapred određene rute kako bi pogodila prethodno označenu metu, prenosi Rojters pozivajući se na severnokorejsku agenciju KCNA. Kako se navodi, lider Severne Koreje Kim Džong Un nije prisustvovao lansiranju rakete.Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin potvrdio je da je četvrti dron, koji se približavao Moskvi, oboren rano jutros. "Još jedna neprijateljska bespilotna letelica koja je letela ka Moskvi je