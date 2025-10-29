Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Blic pre 2 sata
Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Još jedan požar izbio je večeras u Beogradu, ali ovog puta na Banovom brdu.

Prema saznanjima Blica, vatra je planula u zgradi u Ulici Kirovljevlje 11. Vatrogasne ekipe su na terenu, a za sada nema informacija kako je došlo do požara, kao ni da li je neko povređen. Deo stanara napustio je zgradu odmah nakon što je vatra primećena. Ranije večers, požar je izbio u porodičnoj kući u Grockoj gde je jedna osoba stradala.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Grockapožar

Beograd, najnovije vesti »

Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Blic pre 2 sata
Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Blic pre 2 sata
"Beograd je istočnoevropski rođak nemačke prestonice": Ovako su pre deceniju pisali strani mediji, poređenja ista i danas, evo…

"Beograd je istočnoevropski rođak nemačke prestonice": Ovako su pre deceniju pisali strani mediji, poređenja ista i danas, evo šta spaja naš glavni grad i Berlin

Blic pre 4 sati
Kako se realizuje besplatni engleski za predškolce u Beogradu: Program traje osam meseci, objavljeni detalji

Kako se realizuje besplatni engleski za predškolce u Beogradu: Program traje osam meseci, objavljeni detalji

Kurir pre 50 minuta
Bez struje više sela u opštini Bosilegrad

Bez struje više sela u opštini Bosilegrad

Jug press pre 3 sata