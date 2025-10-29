Požar u zgradi na Banovom brdu: Stanari na ulici, vatrogasne ekipe na terenu (foto)

Još jedan požar izbio je večeras u Beogradu, ali ovog puta na Banovom brdu.

Prema saznanjima Blica, vatra je planula u zgradi u Ulici Kirovljevlje 11. Vatrogasne ekipe su na terenu, a za sada nema informacija kako je došlo do požara, kao ni da li je neko povređen. Deo stanara napustio je zgradu odmah nakon što je vatra primećena. Ranije večers, požar je izbio u porodičnoj kući u Grockoj gde je jedna osoba stradala.