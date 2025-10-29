Privrednici u Vranju se odazvali pozivu predstavnika Vlade: Da li će biti novog posla za radnike sada bivšeg Kentaura?

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je posle razgovora sa zaposlenima u fabrici "Kentaur Balkans", koja je bez najave zatvorila fabriku, da će država pomoći radnicima da nađu posao u Vranju. Zatim, održala je i sastanak sa predstavnicima lokalne privrede.

Nakon sastanka sa bivšim radnicima, ministarka i gradonačelnik su održali sastanak sa privrednicima koji su odazvali pozivu da se razmotri da preuzmu deo radnika. Na sastanak koji je organizovan povodom iznenadnog zatvaranja fabrike Kentaur, odazvalo se deset poslodavaca iz ovog regiona koji su izrazili spremnost da ponude nova radna mesta bivšim zaposlenima. Među njima su: Kenda Farben Balkan, Marković nameštaj, Donna Line, Obuća Lotos, Yumco, Top Sofa doo Vranje,