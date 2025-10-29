Drugi dan posete Uzbekistanu, Vučić: Očekujem predsednika Mirzijojeva u martu ili aprilu, razgovarali o širenju saradnje

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Drugi dan posete Uzbekistanu, Vučić: Očekujem predsednika Mirzijojeva u martu ili aprilu, razgovarali o širenju saradnje
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje održavanje sastanka mešovite komisije Srbije i Uzbekistana u januaru ili februaru, a zatim i posetu predsednika te zemllje Beogradu Šavkata Mirzijojeva u martu ili aprilu. "Očekujemo u martu ili aprilu dolazak predsednika Mirzijojeva u Beograd i verujem da mnogo toga zajednički možemo da uradimo", rekao je Vučić novinarima. On je rekao da su mogli da vide kojom brzinom Uzbekistan napreduje. "Kina i centralnoazijske
