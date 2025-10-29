Novi Pazar prošao u osminu finala Kupa Srbije, ali brine povreda štopera Maneva

IndeksOnline pre 47 minuta
Novi Pazar prošao u osminu finala Kupa Srbije, ali brine povreda štopera Maneva

Fudbaleri Novog Pazara plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije nakon pobede nad ekipom Naftagasa u Elemiru rezultatom 1:0.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Matija Malekinušić u 17. minutu, nakon odlične asistencije Dominika Sadija. U završnici prvog poluvremena dogodio se peh za goste – štoper Jovan Manev zadobio je povredu nakon duela sa Stefanom Popovim i morao je da napusti teren. Iz kluba su se oglasili povodom njegovog stanja: – Jovan Manev je danas na kup utakmici protiv ekipe iz Elemira doživeo na izgled tešku povredu, ali dok ne budu urađeni pregledi i postavljena konačna
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Tri Superligaša ispala iz Kupa

Tri Superligaša ispala iz Kupa

Vesti online pre 11 minuta
Najšokantnija runda u istoriji srpskog fudbala priredila i divne slike: Drugoligaš izbacio tim koji je igrao Evropu, obe grupe…

Najšokantnija runda u istoriji srpskog fudbala priredila i divne slike: Drugoligaš izbacio tim koji je igrao Evropu, obe grupe navijale u istom kopu!

Hot sport pre 27 minuta
Zemun priredio senzaciju – Radnički eliminisan iz Kupa Srbije

Zemun priredio senzaciju – Radnički eliminisan iz Kupa Srbije

iKragujevac pre 27 minuta
Trajal silan u kruševačkom derbiju, Grafičar izbacio TSC, Zemun posle preokreta bolji od Radničkog, eliminisani ofk Beograd i…

Trajal silan u kruševačkom derbiju, Grafičar izbacio TSC, Zemun posle preokreta bolji od Radničkog, eliminisani ofk Beograd i Čukarički

Sportski žurnal pre 1 minut
Tri superligaša ispala u šesnaestini finala Kupa, prošli Zemun, Grafičar i Borac 1926

Tri superligaša ispala u šesnaestini finala Kupa, prošli Zemun, Grafičar i Borac 1926

Danas pre 47 minuta
Kup: Novi Pazar u osmini finala

Kup: Novi Pazar u osmini finala

Radio sto plus pre 1 sat
Nove senzacije u Kupu Srbije - prvoligaši izbacili superligaše

Nove senzacije u Kupu Srbije - prvoligaši izbacili superligaše

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNovi Pazar

Sport, najnovije vesti »

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Danas pre 11 minuta
Tri Superligaša ispala iz Kupa

Tri Superligaša ispala iz Kupa

Vesti online pre 11 minuta
"Katastrofa! Nema opravdanja! Ovo je ozbiljan udarac!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa…

"Katastrofa! Nema opravdanja! Ovo je ozbiljan udarac!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa: Poslao je poruku i Zvezdi!

Kurir pre 21 minuta
Katalonci idu u južnu Ameriku: Barselona u decembru igra u Peruu

Katalonci idu u južnu Ameriku: Barselona u decembru igra u Peruu

Kurir pre 7 minuta
Najšokantnija runda u istoriji srpskog fudbala priredila i divne slike: Drugoligaš izbacio tim koji je igrao Evropu, obe grupe…

Najšokantnija runda u istoriji srpskog fudbala priredila i divne slike: Drugoligaš izbacio tim koji je igrao Evropu, obe grupe navijale u istom kopu!

Hot sport pre 27 minuta