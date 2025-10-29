Novi Pazar prošao u osminu finala Kupa Srbije, ali brine povreda štopera Maneva

Fudbaleri Novog Pazara plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije nakon pobede nad ekipom Naftagasa u Elemiru rezultatom 1:0.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Matija Malekinušić u 17. minutu, nakon odlične asistencije Dominika Sadija. U završnici prvog poluvremena dogodio se peh za goste – štoper Jovan Manev zadobio je povredu nakon duela sa Stefanom Popovim i morao je da napusti teren. Iz kluba su se oglasili povodom njegovog stanja: – Jovan Manev je danas na kup utakmici protiv ekipe iz Elemira doživeo na izgled tešku povredu, ali dok ne budu urađeni pregledi i postavljena konačna