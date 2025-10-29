NUNS obezbedio zaštitnu opremu za novinare: Šlemovi i panciri dostupni kroz sistem pozajmice

NUNS obezbedio zaštitnu opremu za novinare: Šlemovi i panciri dostupni kroz sistem pozajmice

Zbog gotovo godinu dana trajanja protesta i sve češćih napada na novinare, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) počelo je da distribuira zaštitnu opremu za svoje članove – šlemove, fluorescentne prsluke i pancire. Oprema će se izdavati besplatno, putem modela privremene pozajmice, kako bi bila dostupna što većem broju medijskih radnika na terenu.

Prema podacima NUNS-a, od početka godine zabeleženo je 289 slučajeva pretnji, pritisaka i napada na novinarke i novinare, što dodatno ukazuje na visok rizik po njihovu bezbednost u uslovima dugotrajne društvene krize i protesta širom zemlje. –Oprema je vrlo skupa i ima je ograničeno, pa smo odlučili da uvedemo sistem besplatnog iznajmljivanja pancira i šlemova – navodi se u saopštenju NUNS-a. Prema pravilniku koji je udruženje dostavilo redakcijama, zaštitni
