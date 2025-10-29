Prvog novembra komemorativni skup i u Nišu

Južne vesti pre 9 minuta  |  Ljubica Jocić
Prvog novembra komemorativni skup i u Nišu

Na godišnjicu pada nadstrešnice koja je ubila 16 ljudi u Novom Sadu, u subotu, 1. novembra i u Nišu će biti održan komemorativni skup posvećen žrtvama.

Okupljanje je u 17 sati na kružnom toku kod Delte, odakle će u tišini, mirno i dostojanstveno, kažu studenti, krenuti u komemorativnu šetnju do Železničke stanice. Ruta šetnje je od Delte, preko Crvenog pevca, Osnovnog suda, Ureda, Trga kralja Aleksandra, Apelacionog suda do Železničke stanice. Pozivamo sve građane koji iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju komemorativnom skupu u Novom Sadu, da nam se pridruže i da zajedno odamo poštu nastradalima –
