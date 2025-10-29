Ubijene 64 osobe! Jeziv epilog policijske operacije protiv kriminalaca u Brazilu: Stradala i 4 policajca

U velikoj policijskoj operaciji protiv trgovaca drogom u Rio de Žaneiru, poginulo je najmanje 64 ljudi, uključujući četiri policajca, saopštili su večeras izvori bliski brazilskim snagama bezbednosti.

U prethodnom bilansu je bilo 18 žrtava. Sa ovim novim brojem žrtava, ta operacija je najsmrtonosnija u istoriji države Rio, koja se nalazi u jugoistočnom Brazilu. Lokalne vlasti su ranije danas saopštile da je u akciji učestvovalo ;2.500 policajaca protiv trgovaca drogom u Rio de Žaneiru. Ta ogromna operacija fokusirala se na dve grupe naselja u severnom delu Rio de Žaneira koje se nalaze u blizini međunarodnog aerodroma. Teške policijske operacije su česte u Riju,