(Foto) nezapamćena nesreća u Francuskoj: Autom probila stakleni zid i uletela u bazen u kojem su bili plivači! Sa njom u vozilu bila i ćerka (5)

U automobilu su se nalazile žena i njena kćerka koje su spašene Jedan muškarac zadobio je lakše povrede od razbijenog stakla Gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak uveče u francuskom gradu La Sijota kada je automobil probio stakleni prozor gradskog bazena sletevši u glavni bazen gde se nalazilo nekoliko plivača.

Incident se dogodio oko 20:50 sati kada je vozilo probilo ogradu parkinga i razbilo stakleni zid zgrade prije nego što je palo u bazen. Nijedan plivač nije direktno pogođen tom prilikom. U potopljenom automobilu bile su 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka, a obe su spasila dva spasioca i jedan prolaznik. Izašli su nepovređeni, ali su prevezeni u lokalnu bolnicu. Jedan muškarac na mestu događaja navodno je zadobio lakše povrede od razbijenog stakla.