Student Filozofskog fakulteta koji pešači do Novog Sada: „Pred nama je istorijski skup“

Godinu dana nakon pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi, mnogo toga je iza nas. Studenti su nepovratno probudili Srbiju i stvorili najveći studentski pokret u Evropi. Prvog novembra, vraćamo se u Novi Sad, odakle je sve počelo – ili odakle je svemu počeo da sluti kraj. Sa studentom Filozofskog fakulteta u Beogradu razgovaramo o godini iza nas, značaju studentskih šetnji i očekivanjima vezanim za protest 1. novembra u Novom Sadu.

Prvi novembar je sve bliži. Studenti iz cele Srbije šetaju do Novog Sada. Putevi se možda zatvaraju, a možda se samo širi panika i konfuzija pred najvažnijim skupom nakon godinu dana protesta. Studenti su najavili miran, komemorativan skup – koliko god tabloidi pisali o nasilju i terorizmu. Student Filozofskog fakulteta u Beogradu koji će šetati do Novog Sada za Mašinu kaže da je iza nas gotovo godinu dana potrage za istinom, usled koje su studenti trpeli