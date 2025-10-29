(BLOG) Poljoprivrednici iz Bogatića traktorima ušli u Šabac: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu

I danas studenti marširaju ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije na veliki komemorativni skup 1. novembra.

Dve grupe studenata koje su pešačile iz Novog Pazara dočekane su sinoć u Beogradu. Kako je to izgledalo čitajte u našem jučerašnjem BLOGU. 47 Objava 19:37 pre 23 min. Ogroman broj građana dočekao je sa bakljama poljoprivrednike iz Bogatića ispred Šabačke gimnazije. Poljoprivrednici su sa traktorima ušli u grad, iako ih je pre toga policija zaustavila nedaleko od centra Šapca. 19:33 pre 27 min. Biciklisti iz Niša stigli su u Smederevo gde su ih dočekali uz crveni