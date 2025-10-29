Gardijan: Mladi u Srbiji odbijaju da ćute, Vučićeva vlast na ivici pucanja

N1 Info pre 1 sat  |  Gardijan N1 Beograd
Gardijan: Mladi u Srbiji odbijaju da ćute, Vučićeva vlast na ivici pucanja

Betonska nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu, drugom po veličini gradu u Srbiji, urušila se i usmrtila 16 ljudi 1. novembra 2024.

Ta tragedija pokrenula je najduži talas protesta u poslednjoj deceniji – spontani ustanak protiv korupcije, nebrige i bahatosti vlasti. Godinu dana kasnije, pukotine u betonu pretvorile su se u pukotine u političkim temeljima Srbije, piše Srđan Cvijić za Gardijan. O autoru teksta: Dr Srđan Cvijić je predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dr Cvijić je nekadašnji visokorangirani srpski diplomata, a radio je i za Pakt
