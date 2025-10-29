Najoštriji izveštaj EK o Srbiji do sada: Beograd nije realizovao ni polovinu obećanja

Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju sa najnegativnijim ocenama o reformama u Srbiji, Beograd će se suočiti sa još ozbiljnijom kritikom iz Brisela.

Evropska komisija će 4. novembra objaviti izveštaje o proširenju za sve države kandidate, a prema saznanjima dopisnika N1 iz EU, izveštaj o Srbiji biće najnepovoljniji od početka pregovora o članstvu. Najveće zamerke odnosiće se na nazadovanje u oblasti demokratije, osnovnih prava i slobode medija. Izvori N1 ističu da je Brisel svestan pojedinih pomaka, kao što su aktivnosti na formiranju novog saziva REM-a, donošenje medijskih zakona ili započeta revizija biračkog