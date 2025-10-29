Učenici Valjevske gimnazije bojkotuju nastavu u znak podrške otpuštenim profesorima

Učenici Valjevske gimnazije objavili su da će danas, 29. oktobra bojkotovati nastavu u znak podrške otpuštenim profesorima i otpora represiji v.d. direktorke Mile Ilčić.

Prva smena učenika nije ušla u učionice već je u znak bojkota ostala ispred glavnog ulaza u školu, piše N1. Učenici su pozvali građane da im se danas pridruže ispred škole na pomenu stradilma na železničkoj stanici u Novom Sadu. Deo profesora i učenika Valjevske gimnazije okupio se juče po podne ispred škole kada je stigla vest da bi tri profesora ove škole mogla dobiti otkaz, odnosno da im nova v.d. neće produžiti ugovor o radu. Profesor istorije Milan Galić rekao