Dvojica Nišlija opljačkali državljane Turske: Povezli ih, pa izvukli pištolj i uzeli im 1.000 evra

Dvojica Nišlija uhapšena su u tom gradu zbog sumnje da su, uz pretnju pištolje, opljačkali državljane Turske. „Pripadnici policije u Nišu, brzim i efikasnim radom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su U.

Z. (22) i A. A. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo“, saopšteno je. Njih dvojica su, kako se sumnja, preksinoć u Nišu povezli „opelom“ dvojicu turskih državljana, a nakon kraće vožnje im rekli da izađu iz vozila i, uz pretnju pištoljem, od njih uzeli 1.000 evra. Intenzivnim operativnim radom policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičene. Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom osnovnom