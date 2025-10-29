Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Novi magazin pre 4 sati  |  Beta
Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Kraljevačka policija uhapsila je dve osobe zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti kojom su dva privredna društva oštetili za više od četiri miliona dinara, saopšteno je.

Kako se navodi, uhapšeni su M.M. (40) i G.J. (40) koji su osumnjičeni da su se od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine lažno predstavljali kompanijama iz Aranđelovca i Surčina kao osobe koje će od njih preuzeti robu i platiti im u ugovorenim rokovima. Kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali su blanko menicu i menično ovlašćenje, stvarajući tako privid da će celokupna obaveza prema tim privrednim društvima biti izmirena. Tako su ih
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Dvojica Nišlija opljačkali državljane Turske: Povezli ih, pa izvukli pištolj i uzeli im 1.000 evra

Dvojica Nišlija opljačkali državljane Turske: Povezli ih, pa izvukli pištolj i uzeli im 1.000 evra

Nova pre 4 sati
Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

N1 Info pre 5 sati
Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

N1 Info pre 5 sati
Prevarili privrednike iz Aranđelovca i Surčina za četiri miliona dinara

Prevarili privrednike iz Aranđelovca i Surčina za četiri miliona dinara

Radio 021 pre 5 sati
Hapšenje u Kraljevu: Dve osobe privedene zbog prevare

Hapšenje u Kraljevu: Dve osobe privedene zbog prevare

Nova pre 5 sati
Policija: Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Policija: Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Danas pre 5 sati
Mladići iz Niša opljačkali turske državljane uz pretnju pištoljem

Mladići iz Niša opljačkali turske državljane uz pretnju pištoljem

Gradski portal 018 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Policijahapšenje

Regioni, najnovije vesti »

Poslanik Slobodan Petrović: Ugašena treća fabrika u Vranju, aministarka privrede o „zlatnom dobu“!?

Poslanik Slobodan Petrović: Ugašena treća fabrika u Vranju, aministarka privrede o „zlatnom dobu“!?

Jug press pre 34 minuta
Drugi poraz Radničkog u ABA2 ligi

Drugi poraz Radničkog u ABA2 ligi

Ritam grada Kg pre 3 minuta
Kreni-Promeni dva puta u istoj godini dobio Novakovića na sudu – predsednik SG Niš ne poštuje zakon

Kreni-Promeni dva puta u istoj godini dobio Novakovića na sudu – predsednik SG Niš ne poštuje zakon

Jug press pre 29 minuta
Najtraženija zanimanja u Srbiji

Najtraženija zanimanja u Srbiji

Ozon press pre 44 minuta
Kragujevac domaćin: Jubilarni Forum saradnje okupio privrednike i fokusirao se na AI i zelenu ekonomiju

Kragujevac domaćin: Jubilarni Forum saradnje okupio privrednike i fokusirao se na AI i zelenu ekonomiju

Serbian News Media pre 33 minuta