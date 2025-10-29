Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Kraljevačka policija uhapsila je dve osobe zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti kojom su dva privredna društva oštetili za više od četiri miliona dinara, saopšteno je.

Kako se navodi, uhapšeni su M.M. (40) i G.J. (40) koji su osumnjičeni da su se od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine lažno predstavljali kompanijama iz Aranđelovca i Surčina kao osobe koje će od njih preuzeti robu i platiti im u ugovorenim rokovima. Kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali su blanko menicu i menično ovlašćenje, stvarajući tako privid da će celokupna obaveza prema tim privrednim društvima biti izmirena. Tako su ih