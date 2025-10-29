Prevarili privrednike iz Aranđelovca i Surčina za četiri miliona dinara

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Prevarili privrednike iz Aranđelovca i Surčina za četiri miliona dinara

Kraljevačka policija uhapsila je M. M. (40) i G. J. (40) zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti u saizvršilaštvu.

M. M, koji je faktički odgovorno lice privrednog društva "Stemy" iz Mladenovca i G. J, koji je vlasnik i odgovorno lice ovog privrednog društva, sumnjiče se da su od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina lažno predstavljali da će preuzetu robu platiti u ugovorenim rokovima. Kako se sumnja, kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dvojica Nišlija opljačkali državljane Turske: Povezli ih, pa izvukli pištolj i uzeli im 1.000 evra

Dvojica Nišlija opljačkali državljane Turske: Povezli ih, pa izvukli pištolj i uzeli im 1.000 evra

Nova pre 1 sat
Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Novi magazin pre 1 sat
Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

N1 Info pre 2 sata
Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

Uhapšene dve osobe zbog prevara vrednih četiri miliona dinara

N1 Info pre 2 sata
Hapšenje u Kraljevu: Dve osobe privedene zbog prevare

Hapšenje u Kraljevu: Dve osobe privedene zbog prevare

Nova pre 2 sata
Policija: Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Policija: Uhapšena dvojica iz Niša zbog sumnje da su opljačkali dva državljanina Turske

Danas pre 2 sata
Mladići iz Niša opljačkali turske državljane uz pretnju pištoljem

Mladići iz Niša opljačkali turske državljane uz pretnju pištoljem

Gradski portal 018 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mladenovac

Regioni, najnovije vesti »

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Mašina pre 46 minuta
Obustava saobraćaja u Desetoj ulici u Gnjilanu

Obustava saobraćaja u Desetoj ulici u Gnjilanu

Plus online pre 16 minuta
Cena kupusa u Šapcu

Cena kupusa u Šapcu

RTS pre 16 minuta
Vučić: Odličan potencijal za saradnju sa Uzbekistanom u oblasti IKT-a

Vučić: Odličan potencijal za saradnju sa Uzbekistanom u oblasti IKT-a

RTK pre 50 minuta
Kamionom pregažen radnik u Mostarskoj ulici, preminuo u bolnici

Kamionom pregažen radnik u Mostarskoj ulici, preminuo u bolnici

Vranje news pre 21 minuta