Prevarili privrednike iz Aranđelovca i Surčina za četiri miliona dinara

Kraljevačka policija uhapsila je M. M. (40) i G. J. (40) zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti u saizvršilaštvu.

M. M, koji je faktički odgovorno lice privrednog društva "Stemy" iz Mladenovca i G. J, koji je vlasnik i odgovorno lice ovog privrednog društva, sumnjiče se da su od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina lažno predstavljali da će preuzetu robu platiti u ugovorenim rokovima. Kako se sumnja, kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali