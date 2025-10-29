Mladići iz Niša opljačkali turske državljane uz pretnju pištoljem

Dvojica mladića iz Niša osumnjičena su da su opljačkala dvojicu turskih državljana, nakon što su ih povezla automobilom marke „opel”.

Prema navodima policije, incident se dogodio preksinoć, kada su osumnjičeni, stari 22 i 19 godina, prvo povezli, a nakon kraće vožnje naterali putnike da izađu iz automobila i, uz pretnju pištoljem, od njih uzeli oko 1.000 evra. Policija je ubrzo, intenzivnim operativnim radom, identifikovala i pronašla osumnjičene, a protiv njih je podneta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili razbojništvo. Uhapšeni su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu i sprovedeni