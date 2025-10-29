Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

NOVI SAD - Na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, nešto posle 3 sata ujutru dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno dete izgubilo život, a još osmoro njih je povređeno, među kojima sedmoro dece i vozač kombija, potvrdio je za RTV dr Zoran Krulj, iz zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio decu sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal. Kako saznajemo, tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta. Nažalost, lekari su samo mogli da knstatovali smrt jednog dečaka rođenog 2009. godine. Sedmoro dečaka koji su zadobili povrede u ovoj nesreće prebačeni su na odeljenje dečje hirurgije. Svi dečaci su rođeni između 2009. i 2012. godine. U nesreći je povređen i vozač kombija, koji je prebačen u