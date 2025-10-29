Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

RTV pre 18 minuta  |  RTV
Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

NOVI SAD - Na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, nešto posle 3 sata ujutru dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno dete izgubilo život, a još osmoro njih je povređeno, među kojima sedmoro dece i vozač kombija, potvrdio je za RTV dr Zoran Krulj, iz zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio decu sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal. Kako saznajemo, tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta. Nažalost, lekari su samo mogli da knstatovali smrt jednog dečaka rođenog 2009. godine. Sedmoro dečaka koji su zadobili povrede u ovoj nesreće prebačeni su na odeljenje dečje hirurgije. Svi dečaci su rođeni između 2009. i 2012. godine. U nesreći je povređen i vozač kombija, koji je prebačen u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

N1 Info pre 18 minuta
MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

N1 Info pre 14 minuta
MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

Radio 021 pre 9 minuta
Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Euronews pre 8 minuta
MUP o užasnoj nesreći kod Novog Sada: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

MUP o užasnoj nesreći kod Novog Sada: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

Nova pre 8 minuta
Jedno dete poginulo, sedmoro povređenih: Teška nesreća na auto-putu kod Novog Sada: Kombi pun dece sleteo s puta i upao u kanal…

Jedno dete poginulo, sedmoro povređenih: Teška nesreća na auto-putu kod Novog Sada: Kombi pun dece sleteo s puta i upao u kanal

Blic pre 18 minuta
Kombi vraćao decu sa sportskog takmičenja, pa se prevrnuo: Detalji stravične nesreće kod Novog Sada: Jedno dete poginulo…

Kombi vraćao decu sa sportskog takmičenja, pa se prevrnuo: Detalji stravične nesreće kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Blic pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadsaobraćajna nesreća

Vojvodina, najnovije vesti »

MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

N1 Info pre 14 minuta
RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

N1 Info pre 18 minuta
Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

RTV pre 18 minuta
MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

Radio 021 pre 9 minuta
Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Euronews pre 8 minuta