Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 22 stepena

Tanjug
NOVI SAD - Nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na 2 m visine, danas će tokom dana biti pretežno sunčano i osetno toplije vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, a najviša od 17 do 22. U Novom Sadu se, nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 21. Idućih sedam dana u Srbiji će vladati pozno Miholjsko leto, odnosno "zlatna jesen", jer se očekuje toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnje i
