Kecmanović pao posle velike drame – korak falio do nestvarnog preokreta

Miomir Kecmanović, drugi reket Srbije, poražen je u drugom kolu mastersa u Parizu od Argentinca Franciska Serundola rezultatom 7:5, 1:6, 7:6.

Preko dva sata neizvesnosti i velike drame priredili su Miomir Kecmanović i Francusko Serundolo. Kecmanović je loše ušao u meč, ali se u jednom trenutku vratio i delovalo je da je na korak od preokreta. Odmah je na startu u prvom gemu srpski teniser dozvolio brejk, međutim odmah je uspeo i da uzvrati istom merom. Međutim, u završnici mu Serundolo oduzima još jedan servis gem i tako dolazi do seta. Usledilo je potpuno buđenje Kecmanovića koji je odigrao savršeni