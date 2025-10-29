Kecmanović pao posle velike drame – korak falio do nestvarnog preokreta

Sputnik pre 44 minuta
Kecmanović pao posle velike drame – korak falio do nestvarnog preokreta

Miomir Kecmanović, drugi reket Srbije, poražen je u drugom kolu mastersa u Parizu od Argentinca Franciska Serundola rezultatom 7:5, 1:6, 7:6.

Preko dva sata neizvesnosti i velike drame priredili su Miomir Kecmanović i Francusko Serundolo. Kecmanović je loše ušao u meč, ali se u jednom trenutku vratio i delovalo je da je na korak od preokreta. Odmah je na startu u prvom gemu srpski teniser dozvolio brejk, međutim odmah je uspeo i da uzvrati istom merom. Međutim, u završnici mu Serundolo oduzima još jedan servis gem i tako dolazi do seta. Usledilo je potpuno buđenje Kecmanovića koji je odigrao savršeni
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Teške muke Zvereva i na kraju plasman u osminu finala Pariza

Teške muke Zvereva i na kraju plasman u osminu finala Pariza

Sportske.net pre 9 minuta
Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Danas pre 1 sat
Čimara boba dagara: Pogledajte koliko Moneke donosi Crvenoj zvezdi!

Čimara boba dagara: Pogledajte koliko Moneke donosi Crvenoj zvezdi!

Hot sport pre 1 sat
Poraz Kecmanovića u drugom kolu Pariza

Poraz Kecmanovića u drugom kolu Pariza

Vesti online pre 1 sat
Snimak koji će obradovati delije: Batler zatrpava obruč!

Snimak koji će obradovati delije: Batler zatrpava obruč!

Hot sport pre 1 sat
Batler otkrio zbog čega je izabrao Crvenu zvezdu

Batler otkrio zbog čega je izabrao Crvenu zvezdu

Sportski žurnal pre 1 sat
Umalo preokret: Kecmanović poražen u odlučujućem taj-brejku

Umalo preokret: Kecmanović poražen u odlučujućem taj-brejku

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisParizMiomir Kecmanovićsport

Sport, najnovije vesti »

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Danas pre 54 minuta
Crvena zvezda sporazumno raskinula ugovor sa Piterom Olanjinkom

Crvena zvezda sporazumno raskinula ugovor sa Piterom Olanjinkom

Danas pre 10 minuta
Partizan pred velikim izazovom protiv Hapoela - Bruno Fernando debituje

Partizan pred velikim izazovom protiv Hapoela - Bruno Fernando debituje

RTS pre 24 minuta
Neočekivano - Olajinka napustio Crvenu zvezdu!

Neočekivano - Olajinka napustio Crvenu zvezdu!

Sportske.net pre 59 minuta
Zvezda i Olajinka se razišli

Zvezda i Olajinka se razišli

RTS pre 30 minuta