Poznato stanje muškarca izvučenog iz požara Nagutao se dima, lekari ga zbrinuli u svesnom stanju

Vatrogasci su iz požara u Novom Sadu izvukli muškarca (65) koji je zbog inhalacije dimom u svesnom stanju prevezen na Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Muškarac, 1960. godište, hitno je primljen, a lekarska ekipa intervenisala je po prioritetu prvog reda, saopštio je PR Zavoda za uregentnu medicinu Novi Sad dr Zoran Krulj. Požar je izbio u zgradi na drugom spratu u Ulici Veselina Masleše 118 u Novom Sadu. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugašen. Još nije poznato šta je izazvalo vatru. BONUS VIDEO