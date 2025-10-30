Dat je rok, odbrojavanje počelo: 11.000 ruskih vojnika steže obruč - grad mora pasti

Nakon više od godinu dana teških borbi, odbrana Pokrovska, grada u Donjeckoj oblasti pod ukrajinskom kontrolom, počinje da pokazuje znake slabljenja.

Prema izveštajima ukrajinskih medija, stotine ruskih vojnika već su prodrle u granice grada, šireći se u nekoliko pravaca. Oko 11.000 ruskih vojnika koncentrisano je oko Pokrovska u pokušaju da opkole grad. Predsednik Volodimir Zelenski je priznao da ruske snage brojčano nadmašuju ukrajinske vojnike u odnosu osam prema jedan. Vojni novinar Vasil Pehno je opisao situaciju kao "strašnu". "Situacija u gradu je kritična. Neprijateljski dronovi već deluju unutar