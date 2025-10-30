Dat je rok, odbrojavanje počelo: 11.000 ruskih vojnika steže obruč - grad mora pasti

B92 pre 4 sati
Dat je rok, odbrojavanje počelo: 11.000 ruskih vojnika steže obruč - grad mora pasti

Nakon više od godinu dana teških borbi, odbrana Pokrovska, grada u Donjeckoj oblasti pod ukrajinskom kontrolom, počinje da pokazuje znake slabljenja.

Prema izveštajima ukrajinskih medija, stotine ruskih vojnika već su prodrle u granice grada, šireći se u nekoliko pravaca. Oko 11.000 ruskih vojnika koncentrisano je oko Pokrovska u pokušaju da opkole grad. Predsednik Volodimir Zelenski je priznao da ruske snage brojčano nadmašuju ukrajinske vojnike u odnosu osam prema jedan. Vojni novinar Vasil Pehno je opisao situaciju kao "strašnu". "Situacija u gradu je kritična. Neprijateljski dronovi već deluju unutar
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Novi prodor ruske armije: Stežu obruč oko Dmitrova!

Novi prodor ruske armije: Stežu obruč oko Dmitrova!

Pravda pre 55 minuta
Tramp: Ponekad ih treba pustiti da se bore; Koliko ukrajinskih mladića dnevno prelazi granicu s Poljskom

Tramp: Ponekad ih treba pustiti da se bore; Koliko ukrajinskih mladića dnevno prelazi granicu s Poljskom

RTS pre 20 minuta
Rusko oružje od kojeg strepi zapad: Šta je "posejdon", kako radi i šta sve može (video)

Rusko oružje od kojeg strepi zapad: Šta je "posejdon", kako radi i šta sve može (video)

Večernje novosti pre 40 minuta
Kotao vri u pokrovksu? Glavnokomandujući vsu general Sirski: Nismo opkoljeni, Rusi se povlače, Ukrajinci mu ne verju (mapa)

Kotao vri u pokrovksu? Glavnokomandujući vsu general Sirski: Nismo opkoljeni, Rusi se povlače, Ukrajinci mu ne verju (mapa)

Večernje novosti pre 2 sata
Bitka za Pokrovsk: 11.000 ruskih vojnika napreduje, ukrajinska linija pod ogromnim pritiskom

Bitka za Pokrovsk: 11.000 ruskih vojnika napreduje, ukrajinska linija pod ogromnim pritiskom

NIN pre 3 sata
Ukrajinci uzvraćaju: Ruske snage nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsk! Tvrdnje da je grad okružen su lažne, oblače civilnu…

Ukrajinci uzvraćaju: Ruske snage nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsk! Tvrdnje da je grad okružen su lažne, oblače civilnu odeću!

Kurir pre 4 sati
Putinovo "oružje sudnjeg dana": "Posejdon" je jedan od najvećih torpeda i može da izazove radioaktivni cunami kojim bi zbrisao…

Putinovo "oružje sudnjeg dana": "Posejdon" je jedan od najvećih torpeda i može da izazove radioaktivni cunami kojim bi zbrisao gradove

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Devojka pronađena mrtva u tuš kabini: Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu i spasi unuku (28)

Devojka pronađena mrtva u tuš kabini: Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu i spasi unuku (28)

Blic pre 29 minuta
Luvr opljačkao državljanin Bosne i Hercegovine? Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke: Uhvaćen i glavni osumnjičeni

Luvr opljačkao državljanin Bosne i Hercegovine? Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke: Uhvaćen i glavni osumnjičeni

Blic pre 5 minuta
Tramp napustio Aziju bez susreta sa Kim Džong Unom: Zašto se sastanak nije dogodio?

Tramp napustio Aziju bez susreta sa Kim Džong Unom: Zašto se sastanak nije dogodio?

Danas pre 1 sat
„Novi sukob neizbežan“: Primirje bez mira nova normala u Gazi

„Novi sukob neizbežan“: Primirje bez mira nova normala u Gazi

Danas pre 2 sata
Nemački državljanin ruskog porekla osuđen na šest godina zatvora zbog špijunaže u korist Moskve

Nemački državljanin ruskog porekla osuđen na šest godina zatvora zbog špijunaže u korist Moskve

Danas pre 2 sata