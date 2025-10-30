Uhapšen treći osumnjičeni zbog pljačke u Luvru

B92 pre 17 minuta
Uhapšen treći osumnjičeni zbog pljačke u Luvru

Zbog provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšen i treći osumnjičeni, prenosi danas televizija televizija BFM

Prema informacijama te televizije, treći osumnjičeni je uhapšen u pariskom regionu i nalazi se u policijskom pritvoru. Njegova dva navodna saučesnika uhapšena su u subotu, 25. oktobra, a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni. Prema pisanju francuskih medija koji se pozivaju na parisko tužilaštvo, protiv dvojice koji su prethodno uhapšeni već je podignuta optužnica. Galerija "Apolon" muzeja Luvr opljačkana je 19. oktobra, kada
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr, nalazi se u policijskom pritvoru

Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr, nalazi se u policijskom pritvoru

Euronews pre 17 minuta
Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke Luvra: Policija objavila detalje

Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke Luvra: Policija objavila detalje

Blic pre 8 minuta
Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr

Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr

NIN pre 13 minuta
Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Kurir pre 3 minuta
Uhapšen i treći osumnjičeni za pljačku u luvru! Evo gde su mu stavljene lisice na ruke

Uhapšen i treći osumnjičeni za pljačku u luvru! Evo gde su mu stavljene lisice na ruke

Alo pre 13 minuta
Uhapšen i treći osumnjičeni zbog spektakularne pljačke u Luvru: Ukrali nakit neprocenjive vrednosti

Uhapšen i treći osumnjičeni zbog spektakularne pljačke u Luvru: Ukrali nakit neprocenjive vrednosti

Telegraf pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoPariz

Zabava, najnovije vesti »

Znate li razliku između zelenih i smeđih smrdibuba? Nije stvar samo u boji – ovo je ključno

Znate li razliku između zelenih i smeđih smrdibuba? Nije stvar samo u boji – ovo je ključno

City magazine pre 23 minuta
Japanci napravili mašinu za pranje ljudi: Nema centrifugu, a evo kako "temeljno čisti" za 15 minuta (Foto)

Japanci napravili mašinu za pranje ljudi: Nema centrifugu, a evo kako "temeljno čisti" za 15 minuta (Foto)

Kurir pre 3 minuta
Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke Luvra: Policija objavila detalje

Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke Luvra: Policija objavila detalje

Blic pre 8 minuta
Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr, nalazi se u policijskom pritvoru

Uhapšen i treći osumnjičeni zbog provale u Luvr, nalazi se u policijskom pritvoru

Euronews pre 17 minuta
Voditeljka "binga" žari i pali na instagramu: Svi su je zapazili nakon što se onesvestila uživo u emisiji, a evo šta ju je…

Voditeljka "binga" žari i pali na instagramu: Svi su je zapazili nakon što se onesvestila uživo u emisiji, a evo šta ju je nedavno snašlo pred kamerama

Blic pre 27 minuta