"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o Milici Pavlović kaže: "Ne ume drugačije" (video)

Blic pre 13 minuta
"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o…

Poznata pevačica Vesna Zmijanac pojavila se u javnosti, pa se dotakla tema koje intrigiraju mnoge.

Vesna je prvo rekla kako se oseća sad. - Ima dana kad sam super bez razloga, a ima dana kad sam namračena bez ikakvog razloga. Jedno je fizičko stanje, drugo mentalno... Sad mi je mentalno - može da prođe! - rekla je prvo Vesna Zmijanac, pa se osvrnula na jednu izjavu Harisa Džinovića. - Haris kaže da ne zna tekst pesme "Jorgovani"? On jednostavno ne zna, ja to zaista mislim. Zna kad sam ja pored njega, pa se seti. Ne ljutim se na njega što je to rekao, to je stara
Otvori na blic.rs

Vesna Zmijanac »

Halid Muslimović otkrio zašto ga je Vesna Zmijanac psovala i nazvala džukelom i šta je bilo među njima

Halid Muslimović otkrio zašto ga je Vesna Zmijanac psovala i nazvala džukelom i šta je bilo među njima

Svet & Skandal pre 6 sati
"Da li je istina da je Vesna Zmijanac to otpevala tebi?" Ceca zatekla Halida Muslimovića! Pogledajte šta vas čeka večeras u…

"Da li je istina da je Vesna Zmijanac to otpevala tebi?" Ceca zatekla Halida Muslimovića! Pogledajte šta vas čeka večeras u "Ceca show" - (22.15h, Blic TV)

Blic pre 9 sati
Vesnu Zmijanac zbog ovog poteza nazvali "majkom": Usred nastupa sela na binu da zapali cigaretu (Video)

Vesnu Zmijanac zbog ovog poteza nazvali "majkom": Usred nastupa sela na binu da zapali cigaretu (Video)

Mondo pre 3 dana
(Video): Najveći hit Željka Šašića je bio namenjen ovoj balkanskoj zvezdi, a evo koja pevačica je odbila hitove koje je…

(Video): Najveći hit Željka Šašića je bio namenjen ovoj balkanskoj zvezdi, a evo koja pevačica je odbila hitove koje je napisala Marina Tucaković

Blic pre 4 dana
Kad Beograd peva iz duše – Katarina Grujić i Muharem Hadrović oduševili goste Grčke Kraljice!

Kad Beograd peva iz duše – Katarina Grujić i Muharem Hadrović oduševili goste Grčke Kraljice!

Kurir pre 5 dana
Kad Beograd peva iz duše – Katarina Grujić i Muharem Hadrović oduševili goste Grčke kraljice!

Kad Beograd peva iz duše – Katarina Grujić i Muharem Hadrović oduševili goste Grčke kraljice!

Telegraf pre 5 dana
"Sporazumno smo se razveli, iselio sam se iz stana" Kemiš više nije mogao da ćuti, otkrio sve o krahu braka

"Sporazumno smo se razveli, iselio sam se iz stana" Kemiš više nije mogao da ćuti, otkrio sve o krahu braka

Alo pre 6 dana
Vesna Zmijanac »

Ključne reči

Vesna Zmijanac

Zabava, najnovije vesti »

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o…

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o Milici Pavlović kaže: "Ne ume drugačije" (video)

Blic pre 13 minuta
"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem…

"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem sa estrade" (video)

Blic pre 33 minuta
"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da…

"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da priča

Blic pre 1 sat
(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

Blic pre 38 minuta
"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga…

"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga - pevačica u "Ceca show" ispričala sve detalje

Blic pre 58 minuta